Futbol Mbaye Niang Fenerbahçe'ye değil, Anadolu'ya geliyor!

Mbaye Niang Fenerbahçe'ye değil, Anadolu'ya geliyor!

Futbol

Mbaye Niang Fenerbahçe'ye değil, Anadolu'ya geliyor!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Mbaye Niang için sürpriz bir iddia geldi: Niang, Fenerbahçe'ye değil Gaziantep FK'ya transfer oluyor.

13 Temmuz 2021, Salı 16:26 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinin haberine göre, Mbaye NiangFenerbahçe değil, Gaziantep FK istiyor. Fenerbahçe ile Niang arasında bir görüşme olmadığı ortaya çıktı.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Niang transferi için girişimlerini sürdürüyor. Golcü oyuncunun kariyerinde Milan, Torino, Genoa gibi takımlar da var.

Niang, Gaziantep FK'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Ortak yol bulunursa Niang, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyebilir. Niang, Rennes takımında forma giyiyor. Senegalli futbolcunun sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.

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