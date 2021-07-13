Sabah gazetesinin haberine göre, Mbaye Niang'ı Fenerbahçe değil, Gaziantep FK istiyor. Fenerbahçe ile Niang arasında bir görüşme olmadığı ortaya çıktı.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Niang transferi için girişimlerini sürdürüyor. Golcü oyuncunun kariyerinde Milan, Torino, Genoa gibi takımlar da var.

Niang, Gaziantep FK'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Ortak yol bulunursa Niang, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyebilir. Niang, Rennes takımında forma giyiyor. Senegalli futbolcunun sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.