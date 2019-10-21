MBR Cosmetic Masters sona erdi
Bu yıl ilki gerçekleştirilen MBR Cosmetic Masters ‘da Ödüller Sahiplerini Buldu...
MBR Cosmetics tıbbın sınırlarındaki en iyi cilt bakım markası olarak, Golfün en iyilerini bir araya getidi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan “MBR COSMETIC MASTERS”, 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.
Takım ve bireysel olarak oynanan turnuvada 228 golfçü katılım gösterdi.
Turnuvada Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu , Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu , Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar, Erhan Kamışlı, Beyhan Goldman Benardete ve Banu Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
3 Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, 20 Ekim Pazar Günü 17:00' da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.
Junior Academy Cat A: Eren Keskin
Junior Academy Cat B: Tuğra Tan Tuzcu
Junior Academy 18 Hole: Sarp Seçkin
Winner Team:
Nursel Çökelek
Canan Ediboğlu
Ersİn Aktürk
Eren Sarıateş
Gross Winner Team
Nihat Özdemir
Hasan Akçayalıoğlu
Bülent Ciritçi
Tuğrul Timur
Ladies Nearest to The Pin: Hee Jae Jeong
Men’s Nearest To The Pin : İlker Erdoğan
Ladİes Longest Drive : Hyun Young Shim
Men’s Longest Drive : Selçuk Çetİn
Nearest To The Line : İlker Erdoğan
Ladies ve Men’s Cat B
Dilek Bora Yıldız
Ladies ve Men’s Cat A
Baha Telli
Gross Winner: Selçuk Çetin
MBR Cosmetic Masters özel kategori ödülünde, 1. Beyhan Goldman Benardete, 2. Binnur Egeli ve 3. Rana Esen Oldu.