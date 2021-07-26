Mcdodo, 100 watt’lık hızlı şarj adaptörünü kullanıcılara sundu

USB-C sayesinde, telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız ve diğer cihazlarınız için tek bir güç konektörü kullanmak giderek daha uygun hale geliyor. GaN yani galyum nitrat teknolojisindeki yenilikler ve USB Power delivery gibi evrensel standartlarla, şarj adaptörü pazarı, çok bağlantı noktalı şarj cihazlarıyla ilerlemeye devam ediyor.

Mcdodo, galyum nitrat teknolojili bir güç adaptörü olduğu için 3 portundan toplamda 100W’a kadar güç çıkış sağlayabiliyor. Böylece tek seferde MacBook, iPad, iPhone veya Apple Watch’unuzu şarj edebiliyorsunuz. Bir yolculuğa çıkarken veya dışarda çalışmanız gerektiğinde çantanızda ki tüm cihazları şarj etmek için bu kredi kartı boyutlarındaki güç adaptörünü yanınıza almanız yeterli.

100W'lık bir adaptör için Mcdodo oldukça kompakt. Birçok tek bağlantı noktalı USB-C dizüstü bilgisayar şarj cihazından daha küçük ve daha taşınabilir. Hatta 16 inçlik MacBook Pro şarj cihazından % 20 daha küçük diyebiliriz. Ağırlığı ne kadar derseniz 215 gram ve sadece siyah renk seçeneği mevcut. Adaptörün üzerinde iki adet USB-C ve bir adet USB-A çıkış var.

USB-C portları Power Delivery 3.0 teknolojisi sayesinde 100 watt'a kadar çıkış verebiliyorlar. Üç portu kullanmak isterseniz güç adaptörü toplamda 100 watt gücü cihazlara bölüştürüyor. Adaptör, şarj sırasında ilk taktığınız cihaza öncelik veriyor bu yüzden MacBook, iPhone ve Apple Watch üçlüsünü aynı anda şarj edecekseniz ilk olarak MacBook’u bağlamanız gerekiyor. Eğer iPhone ve Apple Watch’u adaptöre bağlarsanız MacBook 65W güç çekiyor. iPhone ve Apple Watch ise 30W güç ile şarj olmaya devam ediyor. Adaptörle Galaxy Note 20 Ultra’yı yaklaşık 70 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100 çıkartabilirsiniz. Type-C üzerinden 70 dakikada Macbook Pro ve MacBook Air’i yüzde 0’dan yüzde 100’e hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. iPhone 12 Pro Max ise yaklaşık 20 dakikada yüzde 0’dan yüzde 50’ye şarj olabiliyor. Adaptör Quick Charge ve eski cihazlar tarafından kullanılan diğer yaygın USB-A şarj standartlarına da sahip olduğundan drone veya aksiyon kameraları gibi mikro USB ile şarj olan cihazlarınızı yine hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Adaptör aynı zamanda uluslararası uyumluluk için farklı prizlerle birlikte geliyor ve 100-240V gibi geniş voltaj girişini destekliyor.

Yolculuklarınız sırasında aynı anda birden fazla akıllı cihazını şarj etmek zorunda kalıyorsanız, hepsi için ayrı ayrı adaptörler taşımak yerine, Mcdodo’nun bu ufak adaptörünü çantanıza atmanız yeterli olacaktır.



