Apple ekosistemindeyseniz, bir iPhone, Apple Watch veya AirPods’a sahip olma ihtimaliniz yüksek. Bu aygıtların her birini güçlü tutmanın bir yolu, üç kabloyu üç adaptöre bağlamak. Ancak en iyi yol, tek bir şarj istasyonu kullanmak. Mcdodo’nun MagSafe ile de uyumlu olan kablosuz şarj cihazı iPhone, AirPods ve Apple Watch‘u aynı anda kablosuz şarj edebiliyor. 15 watt Mcdodo 2’si 1 arada ve 3’ü 1 arada şarj cihazı, uygun fiyata kablosuz şarj cihazı satın almayı düşünenleri hedef alıyor. Isınmaya karşı özel koruması da olan kablosuz şarj cihazı, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Mcdodo’nun üçü bir arada kablosuz şarj cihazı, kablosuz olarak her gün bir iPhone, Apple Watch ve AirPods’u şarj etmek en iyi yolu olabilir. Diğer birçok kablosuz şarj istasyonunun yaptığı gibi, telefonunuzu şarj için düz bir ped üzerine tam olarak hizalamanız gerekiyor. Çapraz şekilli Apple Watch bölmesi, saat kılıfına uygun şekilde uyuyor. Böylece Apple Watch şarj cihazını komidindeyken de ekranı yatay yönde olacak şekilde kullanabilirsiniz.

Apple Watch, AirPods ve iPhone aynı anda şarj edebilen ve MagSafe ile uyumlu olan cihazın telefon şarj alanı 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W şarj desteğine, AirPods şarj alanı 5W şarj desteğine sahip. Ancak şarj cihazı, MagSafe şarj cihazına göre daha yavaş şarj ediyor. 180 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir olan ünite, şarj esnasında oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi için özel koruma teknolojisine sahip, bu sayede daha akıllı ve güvenli bir şarj imkanı sunuyor. Şarj istasyonu kaliteli bir malzemeden yapılmış. Cihazların ne zaman şarj olduğunu size bildiren veya şarj sorunları olduğunda sizi uyaran iki durum ışığı var. Bu arada stand, Huawei, Xiaomi ya da Samsung gibi markaların kulaklıkları ya da telefonlarını da kablosuz şarj edebiliyor.

İhtiyaçlarınıza en uygun kablosuz şarj cihazını satın alırken bakmanız gereken en önemli şey, telefonunuzla uyumlu olup olmadığı. Bir kablosuz şarj cihazı Qi sertifikalıysa iPhone, Samsung telefon veya diğer Android telefonunuzu destekler. Ancak watt desteğinin şarj cihazından şarj cihazına değişeceğini unutmayın. Çoğu şarj cihazı, Android telefonlar için 10W şarjı ve iPhone'lar için 7,5W şarjı destekliyor. Ayrıca kutudan şarj cihazı çıkmıyor. Bu şarj standına ek olarak Qualcomm'un Quick Charge 2.0 veya 3.0 teknolojisini destekleyen bir şarj cihazı almak isteyebilirsiniz. Kısaca aynı anda birden fazla Apple cihazınızı aynı anda şarj etmek istiyorsanız Mcdodo’nun üçü bir arada şarj ünitesine bir göz atabilirsiniz.