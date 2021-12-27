Mcdodo yeni şarj aksesuarlarını kullanıcılara sundu

Mcdodo’nun günlük kullanım ihtiyaçlarına göre ürettiği şarj kabloları, powerbank’ler, kablosuz şarj cihazları, kulaklık ve diğer akıllı telefon aksesuarları ülkemizde kısa sürede popüler hale geldi.

Mobil cihazlar için kullanışlı olan bu aksesuarlardan ilki CA-6670 kod adıyla kablo. Mcdodo CA-6670, Lightning girişli bir iPhone şarj ve veri kablosu. 1.8 metre uzunluğunda olan kablonun malzemesi fiber örgü kumaştan oluşuyor. Uç kısmındaki LED ışıklı yapısı sayesinde kabloyu karanlık ortamlarda rahatça bulabiliyorsunuz. Bu kablo ile iPhone ve iPad'leri şarj edebileceğiniz gibi, aynı zamanda veri aktarımı da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kablonun ucu bir stand vazifesi görebiliyor. Dirsekli ucu ve altında yer alan sert plastik bölüm ile telefonunuzu 60 derecelik açıda tutabiliyorsunuz. Bu sayede telefonu şarj ederken dizilerinizi izleyebilirsiniz.

Mcdodo CA-7250, yuvarlak yapıda ve üçü bir arada şarj kablosu. Cihazın kablosu da silindirik yapıda, bu sayede düğüm olma gibi durum söz konusu değil. Aynı zamanda bu kablo geri çekilebilir yapıda ve 1.2 metre uzunluğa erişebiliyor. Bir ucunda USB-A konektörü yer alan kablonun diğer ucunda Lightning, Type-C ve microUSB konektörü yer alıyor. Böylece aynı anda üç farklı cihazı şarj edebiliyorsunuz. Gün içinde yanınızda birden fazla cihaz taşımanız gerekiyorsa, tek kablo ile hepsini şarj edebilirsiniz.

Masa başında çalışırken kabloyla uğraşmak yerine kablosuz bir şarj cihazı arıyorsanız Mcdodo CH-4813 de işinize yarayabilir. 10W kablosuz şarj desteği sunan bu cihaz, Qi standardına sahip. Bu sayede Qi protokolünü destekleyen telefonları 10W hızında kablosuz şarj edebiliyor. Normal kablosuz şarj cihazlarına kıyasla 1.4 kat daha yüksek şarj çıkışına sahip cihazın arkasında gövdesine entegre bir stand var. Bunu arkadan çıkartıp alt kısımdaki boşluğa yerleştirirseniz dikey formda bir şarj pedi elde ediyorsunuz. Kompakt yapısı sayesinde cihazı cebinizde de taşıyabilirsiniz

Mcdodo CH-7340 ise Airpods ve iPhone cihazlarınızı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı. Airpods için olan diğer kablosuz kulaklıkları da şarj edebiliyor. Ancak MagSafe destekli manyetik alan sadece iPhone’ları güçlü bir şekilde yerine tutabiliyor. iPhone 13 serisi telefonunuzu buraya kolayca tutturarak 15W hızında kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Telefon şarj alanı 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W şarj desteğine, AirPods şarj alanı ise 5W şarj desteğine sahip. Bu arada telefonunuzu stand üzerinde dikey veya yatay konumda kullanabiliyorsunuz.