Business Insider’a göre McDonald’s, metaverse platformlarında sanal restoranlar oluşturmak için 4 Şubat günü ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne ticari marka başvurusunda bulundu. Şirketin, restoran ve McCafe açmak için 10 adet başvuruda bulunduğu, eve sipariş ve sanal yiyecek içecek hizmetlerini müşterilerine sunmayı planladığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Yapılan başvuruların bir kısmı, NFT’lerin de yer aldığı sanal yiyecek ve içecek ürünleri satmak için, diğerleri ise metaverse’te yer alan insanların gerçek hayattaki evlerine teslimat yapabilen bir sanal restoran için yapıldı. Ayrıca, McDonald’s ve McCafe markaları altında sanal konserler gibi etkinliklerin de dev şirketin metaverse hedeflerinin arasında olduğu gelen haberler arasında yer aldı.



