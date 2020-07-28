Dünya McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu

McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu

Dünya

McDonald's karının yüzde 67 azaldığını duyurdu

McDonald's, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin etkisi ile karının yüzde 67 azaldığını bildirdi.

28 Temmuz 2020, Salı 15:00 Son Güncelleme:
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Hisse başına dağıtılabilir kar 0,65 dolar olurken, net kar ise 483,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

McDonald's ikinci çeyrekte cirosunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 aalarak 3,76 milyar dolara gerilediğini belirtti.

İkinci çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 961,1 milyon dolar olurken, karşılaştırılabilir global satışlar ise yüzde 23,9 geriledi.

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