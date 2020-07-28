Hisse başına dağıtılabilir kar 0,65 dolar olurken, net kar ise 483,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

McDonald's ikinci çeyrekte cirosunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 aalarak 3,76 milyar dolara gerilediğini belirtti.

İkinci çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 961,1 milyon dolar olurken, karşılaştırılabilir global satışlar ise yüzde 23,9 geriledi.