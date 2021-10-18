McDonald’s vegan burgerin restoran testleri başlıyor

Fast food devi, Beyond Meat isimli vegan et üreten şirket işbirliğiyle Kanada’da bitkisel içerikli hamburgerlerin deneme satışlarını yapmıştı. Şirket şimdiyse bitkisel hamburgerinin restoran testlerine başlıyor.

ABD’deki testlerin 8 restoranda yapılacağı ve stoklar tükenene kadar süreceği belirtilirken, şirketin McPlant’in mutfak operasyonuna etkisini görmeyi amaçladığı düşünülüyor.

McPlant’in hamburger köftesi Beyond Meat’in bitkisel kıymasıyla yapılacak. Bu köftenin diğer hamburger zincirlerinin sunduğu bitkisel kıymalı köftelerden farklı olması bekleniyor.

McDonald’s, McPlant’i ABD’nin yanı sıra İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Avusturya’da da test edecek. McPlant şu an için sadece tek bir hamburger olsa da, şirket gelecekte tamamen bitkisel ürünlerden oluşan bir seri oluşturmayı planlıyor.

McDonald’s hamburgerlerinden sonra tavuk ürünleri ve kahvaltı menüsünde de vegan seçenekler sunmayı planlıyor.