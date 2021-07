ABD’de başlayan Me Too hareketi Türkiye’de de ilgi gördü. Üniversite öğrencisi olduğu zamanlarda Hasan Ali Toptaş’ın tacizine maruz kaldığını açıklayan bir kadın, ünlü edebiyatçıyı ifşa etmişti. Sonrasında bazı kadınlar da Me Too etiketiyle Toptaş’ın tacizine maruz kaldığını açıklamıştı…

ME TOO’NUN TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce bir kelime olan Me Too’nun anlamı ‘ben de’dir…

ME TOO NEDİR?

2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nde sinema sektöründe çalışan kadınlar, kariyerleri boyunca yaşadığı cinsel saldırıları ve tacizleri sosyal medyada ifşa etti. 'Me Too' (Ben de) diyerek erkeklerce maruz kaldıkları baskı ve mobbingleri sosyal medyada paylaşan kadınlar, tacizcilerin adlarını da teker teker ifşa etti. İsmi açıklanan isimlerin, kariyerleri biterken, bazıları özür dilemekle yetindi.

Me Too hareketi Türkiye’de bu sene ilgi gördü. Sosyal medyada, üniversite öğrencisi olduğu dönemlerde edebiyatçı Hasan Ali Toptaş tarafından defalarca taciz edildiğini iddia eden bir kadının yazdıkları kısa zaman içerisinde gündem olmuştu. Onlarca kadın, Hasan Ali Toptaş'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını ifade ederken, iş yaşamında erkeklerce mobbinge uğrayan binlerce kadın bu ifşalara destek verdi.

'Me Too' hareketi, birçok uluslararası ve yerel isimlerle ortaya çıkan cinsel saldırı ve cinsel tacize karşı başlatılan bir harekettir. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel taciz ve saldırının yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017 tarihinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı…

Yapımcı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla sürdü. ABD’li sosyal aktivist Tarana Burke, 2006’da başlarında 'Me Too' etiketini kullanmaya başladı ve daha sonra 2017'de Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi.

Milano, cinsel taciz mağdurlarını tweetlemeye teşvik ederken, #MeToo (Ben de) başlığıyla, başlarına gelen cinsel istismar ve saldırı deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Arkasından harekete destek ABD’li ünlüler Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence ve Uma Thurman’dan geldi…

SHARON STONE DA ME TOO HAREKETİNE KATILDI

Ünlü oyuncu Sharon Stone da #MeToo hareketine katılarak 40 senelik Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı taciz olaylarını ifşa etti.

ABD'li oyuncu ve yapımcı Sharon Stone, 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabında kariyeri boyunca karşı karşıya kaldığı cinsel taciz olaylarını da kaleme aldı. Adını vermediği bir yapımcının, Temel İçgüdü filminde partnerine hayat veren rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel beraberlik yaşaması ile ilgili kendisine baskı yaptığını anlattı.

Stone, yapımcının bu talebine ise ekranda 'kimyalarının uyumlu görünmesini' istediğini vurgulayarak gerekçelendirdiğini anlattı. Bu talebinin kabul edilmediğini söyleyen Stone, bu 'teklifin' ne ilk ne de son olduğunu, başka bir çok yapımcının kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini açıkladı.

Stone bunların dışında, başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini, kabul etmeyince de kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini söyledi. Stone bu kişiyi ayrıca '#MeToo adayı' olarak belirtti.