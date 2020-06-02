Türkiye MEB: 15 Ağustos tarihinde başlayabilirler

MEB: 15 Ağustos tarihinde başlayabilirler

Türkiye

MEB: 15 Ağustos tarihinde başlayabilirler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlanılan okullar için önemli bir karar açıklandı.

02 Haziran 2020, Salı 13:10 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, "15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir" ifadeleri kullanıldı.


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