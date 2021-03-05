Türkiye MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verdi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verdi

Türkiye

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

05 Mart 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Sözleşme öğretmen atama duyurusu yayınlandı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta yapılacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.

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