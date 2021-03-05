MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
05 Mart 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Sözleşme öğretmen atama duyurusu yayınlandı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta yapılacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.