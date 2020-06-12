Türkiye MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

Türkiye

MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak.

12 Haziran 2020, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuruların 15-19 Haziran’da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran’da gerçekleştirilecek. Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran’da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz’da olacak. Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

AA

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