MEB duyurdu! 5 bin 650 lira maaş alacaklar...

Başvurular 25 Ekim’de başlıyor. İlgilenenlerin, 5 Kasım Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet, ‘meb.gov.tr’ veya ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

TEK UNVAN HAKKI

Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Ayrıca başvuranlar, sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Başvuruda istenen belgeler ise diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi, aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge. Fizyoterapist pozisyonunda 2020 KPSSP3, aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarında ise 2020 KPSS (B) grubu puanı dikkate alınacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı maaşı, brüt 3 bin 788 lira ile 4 bin 20 lira aralığında olacak. Fizyoterapist ise brüt 5 bin 138 lira ile 5 bin 650 lira arasında aylık alacak.

195 PERSONEL İÇİN İLANA ÇIKILDI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 demiryolu trafik kontrolörü alacak. 25 Ekim’e kadar İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek.

Gazi Üniversitesi 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2021.

Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 1-15 Kasım 2021 arasında.

Samsun Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 Kasım 2021.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 akademik personel için ilana çıktı. 2 Kasım 2021 tarihine kadar başvurulabilir.