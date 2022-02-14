Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni bir dönem başlıyor. Öğretmenlik mesleği tamamen değişiyor. Kariyer mesleği haline getirilen öğretmenlik artık kariyer basamaklarından basamaklarından oluşacak. Eğitimler zorunlu olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklamasında, " Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI", GÖRÜŞ VE ÖNERİLERE AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde paylaşılan açıklama şöyle:

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarındaki ilerlemelerini düzenleyen "Öğretmenlik Meslek Kanunu", 14 Şubat 2022 itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili kanun doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı" hazırlandı.

Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 14 Şubat-15 Mart 2022 tarihleri arasında aşağıda bağlantısı yer alan görüş bildirme formu doldurularak "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresine gönderebilecek.

Görüş ve öneriler, ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yönetmelik sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şu bilgileri paylaştı:

"Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden hazırlamış olduğumuz yönetmelik taslağını tüm kamuoyu ile paylaştık. Yönetmelik, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olacak ve ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresinden de tüm paydaşlarımızın bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardık.

Buradan benim istirhamım, tüm öğretmenlerimizin, tüm yöneticilerimizin, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini samimi bir şekilde bu adres üzerinden göndermeleri. Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart'a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler. Bu süreç içerisinde diğer eğitim paydaşları ile ilgili görüş alma süreçleri de aktif olarak devam edecek. 15 Mart'a kadar gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndermiş olacağız. İnşallah bu yönetmeliği de hızlı bir şekilde yayımlayıp bu süreçleri başlatacağız."

MEVCUT UZMAN ÖĞRETMENLERİN HAKLARI BUGÜNDEN İTİBAREN VERİLECEK

Bakan Özer, Kanun'un geçici maddesinde "Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun'un sağladığı haklardan yararlanır." hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." yanıtını verdi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak. Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar.







