MEB açıkladı! İşte öğretmenlerin atama kontenjanları… Milli Eğitim Bakanlığında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı 2019 Yaz dönemi yer değiştirme tercih işlemleri başladı. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB öğretmen atama kontenjanları…