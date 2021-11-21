MEB açıkladı! İşte özel okul destekleri…

Özel öğretim kurumlarında önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak destek ödemeleri belli oldu.

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre destek tutarları şöyle:

MESLEK LİSELERİ İÇİN DE TEŞVİK

2021-2022 döneminde organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel meslek liselerinde eğitim alanlara yönelik destek tutarları belirlendi. 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda olanlara bölümlere göre destek sağlanıyor. Bu destekler 5 bin 500 liradan başlıyor ve 9 bin 215 liraya kadar çıkıyor.



