Türkiye MEB, Anneler Günü özel videosuyla annelerin pandemide yaşadığı tecrübeleri paylaştı

MEB, Anneler Günü özel videosuyla annelerin pandemide yaşadığı tecrübeleri paylaştı

Türkiye

MEB, Anneler Günü özel videosuyla annelerin pandemide yaşadığı tecrübeleri paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı videoda, farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, salgın döneminde yaşadıklarını anlattı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 00:22 Son Güncelleme:
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MEB, salgın günlerinde zorlu sınav veren annelerin sesine kulak vermek için özel bir video klip hazırladı. Videoda, söyleşi yapılan farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve salgının hayatları üzerindeki etkisini anlattı. Özellikle uzaktan eğitim sırasında yaşadıklarına değinen anneler, bu süreçte iş yüklerinin arttığını ve çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini aktardı. Videoyu "#Annemsayesinde" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti: "Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi. Biz de onlara kulak verdik. Bir gün, bir hafta yetmez, anneler bir ömür baş tacımız."



AA

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