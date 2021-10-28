MEB Bakanı duyurdu: Karantina süresi anaokullarında düşürüldü
MEB'den son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Karantina süresi anaokullarında14 günden 10 güne düşürüldü.
28 Ekim 2021, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Yeni uygulama yarından itibaren geçerli olacak.
Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu.
Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu:
"Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek."