MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitimde 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları...
28 Şubat 2021, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1365976458896809984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1365976458896809984%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fbakan-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-41751459
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