Türkiye MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitimde 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları...

28 Şubat 2021, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.



İlgili Haberler
MEB duyurdu! İşte yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İstiklal Caddesi Atlas’a kavuştu
Hakan Çelik
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ne günlerdi
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ege ürünleri ihracatın yıldızı oldu
Banu Şen
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB duyurdu! İşte yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar