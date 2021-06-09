MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS tarihi açıklandı mı?

MEB Bursluluk Sınavı her yıl binlerce 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Ancak 2021 İOKBS sınavı geçen yıl olduğu gibi pandemi nedeniyle ertelendi. Sınava katılmayı bekleyen öğrenciler de sık sık MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? araştırması yapmaya başladı…

MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB Bursluluk sınavının ne zaman olacağına ilişkin henüz ne bir açıklama yapılmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya yönelik açıklamasında “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik.” ifadelerini kullanmıştı.

2021 İOKBS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle 2021 İOKBS tarihine dair yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak 2021 İOBS sınavının Bakan Selçuk’un işaret ettiği gibi eylül ayında yapılması bekleniyor.