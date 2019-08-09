Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrenimi için öğrenciyi yurtdışına gönderiyor. Sürdürülebilir politika, bilişim ve hukuk eğitimlerinin ön plana çıktığı alanlarda MEB bursu ile bin 195 öğrenci 23 ülkede eğitim görecek. Peki, MEB YLSY başvuruları nasıl yapılır? Hangi öğrenciler alanlarda eğitim alacak? MEB hangi ülkelere öğrenci gönderecek? İşte MEB YLSY başvuru şartları…

Milli Eğitim Bakanlığı yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderiyor. MEB YLSY başvuruları başladı. YLSY kapsamında bin 195 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

23 ÜLKEYE ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

MEB YLSY programı ile ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Güney Kore, Çin, Rusya, Almanya, Kanada, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İtalya, Slovenya, İrlanda, Finlandiya, Norveç, Estonya, Avusturya, Danimarka, İzlanda ve İsveç olmak üzere 23 ülkeye lisansüstü ve doktora eğitimi için öğrenci gönderilecek.

YLSY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden yapabilecek. Adayların "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

REBUS YLSY başvuru ekranı için tıklayın

ÖĞRENCİLER 24 KURUM ADINA GÖNDERİLİYOR

MEB öncülüğüne adına öğrenci gönderilecek kurumlar ve kontenjan dağılımı kılavuzda paylaşıldı. Buna göre, adına öğrenci gönderilecek kurumlar şöyle:

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Nükleer Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Yükseköğretim Kurumları”

BİLİŞİM, HUKUK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Türkiye'nin nitelikli ve kaliteli insan gücüne ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenen Lisansüstü eğitim alınacak alanlar "özellikli alanlar" olarak dikkat çekiyor. Bilişim, hukuk, sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı öğrenim görülecek alanlar ise şu şekilde:

“Bilgi Güvenliği, Borlu Enerji Depolama Teknolojileri, Borlu Polimer ve Organobor Bileşikleri Sentez Teknolojileri, Borlu İleri Seramik Toz Sentez ve Sinter Teknolojileri, Bor Kaplama Teknolojileri (PVD, CVD), Borlu Cam ve Cam Elyaf Üretim Teknolojileri, Borlu Kompozit Malzemeleri Teknolojileri, Borlu Mıknatıs ve Süper İletken Malzeme Teknolojileri, Borlu Tek Kristal Büyütme Teknolojileri, Çevre Hukuku, Çığ Kontrolü (Sürdürülebilir Ormancılık), Heyelan (Sürdürülebilir Ormancılık), İklim Değişikliği ve Kuraklık, Uzaktan Algılama / CBS, Entegre Havza Yönetimi, Ormancılık Politikaları (Sürdürülebilir Ormancılık), ı Açık Kaynak Yazılımlar, Binalarda Enerji Verimliliği, Çevre Ekonomisi, Atıksu Arıtma ve Döngüsel Ekonomi, Temiz Üretim Teknikleri, Arıtma Çamuru Yönetimi, Kirlenmiş Saha Yönetimi, Arıtma Teknolojileri, İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Konut ve Ticari Birimlerde Enerji Verimliliği / Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İklim Değişikliğinin Sosyal Boyutu, Yerel Aktörler, Yönetişim, Kentsel İklim Değişikliği Dirençliliği, Milletlerarası Hukuk, Siber Güvenlik ve Kriptoloji, Sürdürülebilir Akıllı Şehirler, Veri Bilimi ve Bulut Bilişim, Mobil Uygulamalar, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Yangın Güvenliği (Yapısal), Yangın Mühendisliği (Displinlerarası), Yerel İklim Finansmanı, Atmosfer Fiziği, Hukuk (Dini Azınlık Hukuku), Din Felsefesi (Ateizm ve Deizm), Din Sosyolojisi (Radikalleşme ve Deradikalizasyon), İslam Hukuku (Helal Gıda), İslam Hukuku (İslami Finans), İslam Hukuku (Aile Hukukunde Kodifikasyon ve Yeni Gelişen Yorumlar), İslam Hukuku (Azınlık Fıkhı), İslam Hukuku (Biyoetik), İslam Hukuku (İbadet Vakitlerinin Tespiti), İslam Hukuku (Kurumsal Zekat Uygulamaları), Kelam ve İslam Mezhepleri (Batı Kökenli Müslümanların Karşılaştıkları İnanç Sorunları), Ülke / Bölge Çalışmaları (Dini Kültürel Sosyolojik Yapı).

2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için tıklayın

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