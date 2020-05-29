Türkiye MEB duyurdu: 1 Haziran'da açılıyor

MEB duyurdu: 1 Haziran'da açılıyor

Türkiye

MEB duyurdu: 1 Haziran'da açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı kursların 1 Haziran tarihi itibar ile açılacağı duyuruldu.

29 Mayıs 2020, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

AA


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