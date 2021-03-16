Türkiye MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru başladı

MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru başladı

Türkiye

MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru başladı

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr sitesinden yapılacak.

16 Mart 2021, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.



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