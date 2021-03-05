Bakan Selçuk şunları söyledi:

Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimizin öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haritada maviye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.

Şehir bazlı yerinde yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak.

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