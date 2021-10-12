Eğitim & Kariyer MEB duyurdu! Başvurular 8 Kasım’da başlıyor

MEB duyurdu! Başvurular 8 Kasım’da başlıyor

Eğitim & Kariyer

MEB duyurdu! Başvurular 8 Kasım’da başlıyor

MEB beklenen atama takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8 - 12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

12 Ekim 2021, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek “2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.


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