MEB duyurdu! İşte yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar

Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un duyurduğu üzere Mart ayı başı itibarıyla 1 gün sarkma ile kademeli olarak yüz yüze eğitim başlıyor. Sıkı tedbirlere geri dönülmemesi ve okullarda öğretmen ve öğrencilerin birlikte derslere devam edebilmesi için kurallar da bu aşamada şekillendi. Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar içinde hem velilerin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin uyması gereken hayati öneme sahip kurallar söz konusu. Ayrıca okul idarelerinin bahçe, koridor, lavabolar ve sınıflar için alması gereken önlemler de söz konusu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koordineli şekilde ilerlettiği yüz yüze eğitimde alınan son dakika kararları ve uzmanların okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin uyarıları;

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KURALLAR BELİRLENDİ

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması okullarda alınacak tedbirleri de gündeme getirdi. Haftada 2 gün olarak planlanan yüz yüze eğitim için okullar tüm hijyen koşullarını sağlanarak eğitime hazır hale getirildi. Ancak okula başlayacak öğrencilerin her yaş grubuna uygun olarak salgından korunmak için dikkat etmesi gereken oldukça basit ama hayati öneme sahip bazı kurallar var.

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla başlyan yüz yüze eğitimle ilgili olarak Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Fatma Eti Aslan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinden referanslar vererek önlemleri şöyle sıraladı:

MALZEME PAYLAŞIMI YOK

Arkadaşlarınızla silgi, kalem, kalem ucu gibi eşyanızı paylaşmayın.

YEMEK ARALARINDA MESAFE VE KONUŞMA...

Yemekhanede sosyal mesafeyi koruyun ve çok konuşmayın.

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİ...

Kendinizde hastalık belirtileri fark ettiyseniz mutlaka öğretmeninize söyleyin. Böyle bir durumda üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş veya kızgın hissetmek normaldir. Yalnız olmadığınızı bilin, güvenli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilmeniz için ebeveyniniz veya öğretmeniniz gibi güvendiğiniz biriyle konuşun.

TENEFFÜSLERDE DİKKAT!

Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edin. Arkadaşlarınızla mesafeli oyunlar oynayın.

KORONAVİRÜSE KARŞI PAYLAŞIM

Hastalığı önlemede öğrendiklerinizi arkadaşlarınız, aileniz ve özellikle küçük yaştaki çocuklarla paylaşın.

DİRSEK KAPATARAK ÖKSÜRME

Dirseğinizi kapatarak öksürme, el yıkama gibi iyi davranışlar için rol model olun.

HASTA OLAN ARKADAŞA DAMGALAMA OLMAMALI

Hasta olan arkadaşlarınızı damgalamayın.

HASTA OLUNCA MUTLAKA EVDE KALMA

Ebeveynlerinize ve diğer bakım verenlerinize hastalanınca evde kalmanız gerektiğini söyleyin.

VELİLER DİKKAT! ÇOCUĞUNUZA SIK SIK HATIRLATIN

Çocuğunuza maskesini çıkarmamasını tembihleyin.

SERVİSTE AYNI KOLTUK

Serviste hep aynı yere oturmasını söyleyin.

ELLER EN ÖNEMLİ UZUV

Koronavirüsün bulaşmasında en önemli uzuv olan ellerimizle ilgili gerekli eğitimin çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. Bu öğreti onların ve sizin hayatını kurtaracak. Çocuklarımıza sık sık ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatalım.



