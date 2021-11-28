MEB, 7 yıl sonra 1-3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde Milli Eğitim Şûrası’nı toplayacak. Şûrayla ilgili hazırlıkları Milliyet’e anlatan Bakan Özer, odak konularının eğitimde fırsat eşitliği olduğunu açıkladı. Paydaşlardan 32 bin 643 farklı görüşün geldiği Şûra’da temel eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi alt başlıkları da ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in göreve başladığında aldığı en önemli kararlardan biri, 7 yıldır düzenlenmeyen Milli Eğitim Şûrası’nı yeniden toplama kararı oldu. Bu kararın ardından 1-3 Aralık tarihleri arasında 20. Milli Eğitim Şûrası, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde toplanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ana başlığı altında düzenlenecek Şûra’da, temel eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi konuları üzerinde de durulacak.

MEB, Şûra konularıyla ilgili 22 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden paydaşların görüşlerini aldı. Bu platforma 32 bin 643 farklı görüş geldi. Daha sonra ülke genelinde 26 bölgede 81 ili temsil edecek şekilde çalıştaylar düzenlendi.

1 Aralık’ta açılışı gerçekleştirilecek Şûra öncesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılan hazırlıkları ve gelinen noktayı Milliyet’e anlattı:

‘ORTAK AKLI İŞLETMEK İSTİYORUZ’

Uzun aradan sonra Şûra’nın yeniden toplanması tüm kesimler tarafından mutlulukla karşılandı. Neden ihtiyaç duydunuz?

Bakanlık olarak bu dönem önceliğimizi eğitimde fırsat eşitliği olarak belirledik. Amacımız eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden ve devasa altyapı yatırımlarından sonra artık bu konuya odaklanarak mesafe almak ve daha fazla iyileştirme imkânı sağlayabilmek. Bu bağlamda atacağımız yeni adımlarda Şûra’nın da rehberliğine ihtiyacımız vardı. Bu nedenle pandemi koşullarını da gözeterek, bölgesel düzeyden başlamak üzere mümkün mertebe geniş bir katılım sağlamaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz tüm kesimlerin görüşlerini alarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılabilecekleri kapsamlı bir şekilde belirlemek istedik. Ortak aklı işletmek ve makul olan görüşlere ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle Şûra’yı toplama kararı aldık.

Görüş toplama açısından nasıl bir süreç işledi?

Şûra konularıyla ilgili 22 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında internet adresi üzerinden paydaşların görüşlerini aldık. Bu platforma 32 bin 643 farklı görüş geldi. Daha sonra ülke genelinde 26 bölgede, 81 ili temsil edecek şekilde çalıştaylar düzenledik. Çalıştaylar sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, öğrenci, öğretmen, veli ve bakanlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla tamamlandı. Çalıştay bölge raporları hazırlandı. Bir sonraki adım olarak üniversitelerden akademisyenlerimizin de katılımlarıyla raporlar incelendi. Diğer taraftan Bakanlığımızın genel müdürlükleri bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili raporları da değerlendirmeye alındı. Tüm bu çalışmalarda, gelen görüşler derlenerek 20. Milli Eğitim Şûrası Hazırlık Belgesi düzenlendi. Söz konusu belge, tartışmaları kolaylaştırmak üzere Şûra’ya katılacak tüm üyelere gönderildi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar en geniş kapsamlı bir katılımı sağlamayı hedefledik. İletilen tüm görüşler de ilgili alt raporlara derç edildi.

Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

1-3 Aralık’ta Ankara’da davetli üyelerle birlikte toplanacağız. Hazırlanan taslak öneri maddeleri, Şûra’da ilgili komisyonlar marifetiyle daha fazla olgunlaştırılacak. Komisyon çalışmaları sonrasında belirlenen öneri maddeleri tüm üyelerin katılımıyla cuma günü son oturumda tartışılarak oylanacak.

‘ŞÛRA KARARLARI ÖNEMLİ REFERANS NOKTAMIZ’

Genellikle şûralarda alınan kararların uygulanma oranlarının çok düşük olduğu söylenir. Bu defa toplanacak Şûra kararları için ne söylemek istersiniz?

Şûra’da tek bir ana konuya, eğitimde fırsat eşitliğine odaklanmak istedik. Bu başlık altında da temel eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi alt başlıklarını ele aldık. Yani kapsam olarak özellikle bir netleştirme yaptık. Böylece belirlediğimiz kapsam dâhilinde gerçekçi ve uygulanabilir öneriler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Biliyorsunuz Şûra’da alınan kararlar tavsiye niteliğinde. Bakanlık olarak bundan sonraki politika geliştirme süreçlerimizde Şûra’da alınan kararlar önemli bir referans noktamız olacaktır.

Aysel Bozan Yılmaz - Milliyet