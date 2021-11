MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenci bekliyordu, erişime açıldı…

Her kademedeki öğrenci ve öğretmenler için geçen ay yayımlanmaya başlayan yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketi bugün erişime açıldı. Kasım ayı yardımcı kaynak destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar her öğrencinin ihtiyacına uygun 7 bin soru bulunuyor. Her ayın ilk haftasında destek paketi yayımlamayı sürdüreceklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kaynakları basılı olarak da tüm öğrencilere ulaştıracaklarını ifade etti.

6 Eylül’den bu yana tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitliliğini artırma kararı almıştı. Karar çerçevesinde hazırlanan destek paketleri, her ayın ilk haftası yayımlanıyor. İlki ekim ayında yayımlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin kasım ayına ait ikinci seti, bugün kullanıma sunuldu.

İnternet üzerinden erişilebilen kaynaklar, ayrıca basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

7 BİN SORULUK DESTEK

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor.

LGS KASIM AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”a yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.

YKS’YE YÖNELİK 1600 ÇALIŞMA SORUSU YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1.600 soru bulunuyor.

ETKİLEŞİMLİ SORULAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VİDEOLU SORU ÇÖZÜMLERİ VE KONU ANLATIMLARI

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkânı bulacak.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Kasım ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

BAKAN ÖZER: KAYNAKLARI ÖĞRENCİLERİMİZE BASILI OLARAK DA ULAŞTIRACAĞIZ

Salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Çalışma arkadaşlarımızın büyük emeğiyle 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları ilk Yardımcı Kaynak Destek Paketi’ni ekim ayında yayımlamıştık. Bugün de kasım ayı destek paketini paylaştık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken paketin içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.