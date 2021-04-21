Türkiye MEB duyurdu! Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasında yeni gelişme: Görevden alındı!

MEB duyurdu! Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasında yeni gelişme: Görevden alındı!

Türkiye

MEB duyurdu! Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasında yeni gelişme: Görevden alındı!

MEB tarafından Mersin Çamlıyayla’da 'Nutuk' dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili ilçe milli eğitim müdürün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki "Nutuk"un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.


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