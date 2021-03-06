Ekonomi MEB duyurdu: Öğretmen atamasında kontenjanlar da belli oldu

MEB duyurdu: Öğretmen atamasında kontenjanlar da belli oldu

Ekonomi

MEB duyurdu: Öğretmen atamasında kontenjanlar da belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuştu. O günden bu yana MEB'in atama takvimini açıklaması için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Bu bekleyiş dün sonra erdi. MEB, hem kontenjanları hem de sınav tarihlerini duyurdu

06 Mart 2021, Cumartesi 07:33 Son Güncelleme:
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Ön başvurular 15 ila 26 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru için KPSS’den en az 50 almış olmak gerekiyor. En çok kontenjan sınıf öğretmenliği, İngilizce, matematik, din kültürü, özel eğitim branşlarına ayrıldı. Başvuru kılavuzuna ve detaylara ‘personel.meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, ‘ilkatama.meb.gov.tr’ internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz’da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül’de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül’de duyurulacak.


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