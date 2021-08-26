Eğitim & Kariyer MEB duyurdu! Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor

MEB duyurdu! Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor

Eğitim & Kariyer

MEB duyurdu! Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 00:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

AA

İlgili Haberler
MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem! Artık bahçede yapılacak...



Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Adalet mülkün temelidir!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
İyilik İçin Sanat Derneği sanat elçileri arıyor
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB peş peşe duyurdu! Yüz yüze eğitim, sınav hakkı ve personel alımı… İşte detaylar…