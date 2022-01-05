Milli Eğitim Balkanı Özer "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalar geldi. Bakan Özer "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Özer, "Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

OKULLAR KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı'nın bir önceki açıklamasında 'Okulların kapatılacak mı' sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Salgın nedeniyle okulun bir öğrenme ortamı olmanın ötesinde çok boyutlu anlamları olduğu ilk kez toplumun tüm kesimleri tarafından net bir şekilde görüldü. Bu nedenle uzaktan eğitim, okul ortamının kesinlikle bir alternatifi olamaz. Uzaktan eğitim sadece öğrenmeyle ilgili olağanüstü koşullarda zorunlu bir eğitim platform işlevi görür. Tüm dünya uzaktan eğitimin eşitsizlikleri artırdığı, bu nedenle mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği konusunda mutabık. Hal böyleyken bizim de istediğimiz yüz yüze eğitime haftada beş gün geçmek oldu.









"OKULLAR SON KAPATILMAI GEREKEN YERLER"

Bu nedenle okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım. Tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin ötesinde alınabilecek bir önlem de yok. Biz de bu önlemleri süreci yürütmenin merkezine koyduk. Oldukça işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttük. Yeni varyantlarda da süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda da 850 bin sınıfın çok azı (yüzde 1’in çok çok altında) vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Dolayısıyla, şu an için okullarda yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil.























