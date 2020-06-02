Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran'da özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri kapılarını maske, mesafe ve temizlik kurallarını gözeterek açılabileceğini duyurmuştu. Bu kurumların bağlı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulöncesi kurumlarında bulunması ve uygulanması gereken kriterleri de açıklamştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da resmi okul öncesi kurumlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabileceği bildirildi.







