MEB duyurdu! Son dakika LGS kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca kişinin beklediği kararı resmen duyurdu. MEB, LGS ile ilgili çok önemli açıklama yaptı. LGS 6 Haziran tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için şu anda ertelemenin gündemde olmadığını, sınavın belirlenen tarihte yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk "LGS'de bu seneye has olmak üzere dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.

Millî Eğitim Bakanlı yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin çok önemli kararları peş peşe duyuruyor. Herkes sınavlar ne zaman yapılacak, okullar açılacak mı? LGS ertelencek mi sorularını soruyor. Bakanlık kararları tek tek duyuruyor. LGS sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı günlerdir gündemde ilk sıralarda yer alıyordu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk “Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Bakan Selçuk daha önce de yaptığı açıklamada "Bizim şöyle bir duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili fakat çok sıradışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor. Biz hemen adapte oluyoruz. Diyoruz ki, biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik ama sayılar değişti, ama durum değişti, ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda, mesela geçen sene LGS’nin tarihiyle ilgili bize Bilim Kurulu dedi ki, ‘Bunu bir süre erteleseniz iyi olacak’, hemen erteledik" demişti. Sınav bu yıl 6 Haziran'da yapılacak. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Türkiye gazetesine konuşan ve “EBA platformlarını güncellemeyi sürdüreceğiz” diyen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Tüm toplumun desteğiyle sağlıkla okullarımıza kavuştuğumuzda bu süreci telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.Salgın nedeniyle planlarında değişiklikler olduğunu söyleyen Selçuk “Tüm dünyada salgından etkilenmeyen herhangi bir alan söz konusu değil. Kolay bir dönem olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Salgın, neredeyse 2 eğitim-öğretim yılımızı etkiledi. Ama bambaşka alanlarda kendimizi geliştirme şansını elde ettik. Belki, yıllarca uğraşsak edinemeyeceğimiz dijital becerileri, uzaktan eğitim deneyimini çok kısa bir sürede edindik. Salgın döneminin de avantajlarını görerek, bu pencerenin bize gösterdiklerinden ders çıkartarak ilerliyoruz” dedi.

KARMA EĞİTİM BİTMEYECEK

Bakan selçuk şunları söyledi: "Salgın sonrasında da teknolojinin sunduğu bu kolaylaştırıcı ve destekleyici etkilerden faydalanmaya devam edilmesi kaçınılmaz. Salgın döneminin eğitimde dijitalleşme ve dijital altyapıyı güçlendirme bakımından oluşturduğu önemli fırsatlardan birisi de Bakanlığımızca hazırlanan, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi. Projenin amacı, sadece küresel salgın sırasında değil, gelecekteki krizlere de yönelik olarak okul çağındaki çocuklara eşit e-Öğrenme sağlamak için eğitim sisteminin kapasitesini artırmak. Şu ana kadar yaptığımız gibi EBA platformlarını salgın sonrasında da ortaya çıkan ihtiyaçlara göre sürekli yenilemeyi, güncellemeyi sürdüreceğiz.

500 BİN ÖĞRETMENLE GÖRÜŞTÜM

Öğretmenlerimizle ve ailelerimizle çevrim içi görüşmeler yapıp, uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimlerini sık sık alıyorum. Son 1 yılda yarım milyon öğretmenimiz ile görüşme şansım oldu. Politika adımlarımızda asıl belirleyici olan, süreci tecrübe edenlerin ne yaşadığı, neyi gözlemledikleri. Bunu, diğer bilimsel araştırmalarla da desteklerseniz, eğitim adına kalıcı iş ve değer üretebilirsiniz. Biz bu iki kanaldan beslenerek çocuklarımızın akademik durumundan önce sosyal ve duygusal durumlarına odaklanıyoruz."

MEB'DEN 17 MAYIS İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim- öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

MEB'DEN SINAVLARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLERE AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak. 12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

Lise ara sınıf öğrencilerine tercih hakkı sunulacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak.Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.

Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.İkinci dönem sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

Sınavları tamamlanan lise ara sınıf öğrencileri de tercih hakkından yararlanabilecek

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

Sınavlara katılmak isteyenler 1 Kasım-26 Mart arasındaki konulardan sorumlu olacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

Sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak. 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek. Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

BAKAN SELÇUK EMEKLİ ÖĞRETMENLERLE BAYRAMLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilen programda, emekli öğretmenler ile bayramlaştı. Bakan Selçuk, "Tecrübeniz ile hayata sunacağınız katkı şimdi daha da değerli bizim için. İmkanlar elverdiğince üretmeye, öğretmeye hatta öğrenmeye devam etmenizi gönülden diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi düzenlenen programda, emekli öğretmenler ile bir araya geldi. Selçuk, programda emekli öğretmenlerin bayramını kutladı. Bakan Selçuk, öğretmenliğin, öğretmek kadar öğrenmek de olduğunu belirterek, "Emeklilik birçoğunuz için sakin bir limanda dinlenmektir, yılların yorgunluğunu atmaktır; ama emekli olmak hiçbir zaman hayatın kıyısına çekilmek demek değildir. Öğretmenlik 'Emekli oldum, kenara çekileyim' denilecek bir meslek değildir. Bir meslek olmaktan öte kişiliğinizin bir parçasıdır. Uzun yıllar gösterdiğiniz yaşamın zorluklarına karşı verdiğiniz mücadele son derece anlamlı ve önemli. Gençleri hayat bilginizden mahrum etmemenizi özellikle istiyorum. Öğretmenlik öğretmek kadar öğreniyor olmaktır ayın zamanda. Lütfen yeni insanlar tanıma, yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmeyin. Her zaman yeni şeyler öğrenmenin peşinde olmaya devam edin. Tecrübeniz ile hayata sunacağınız katkı şimdi daha da değerli bizim için. İmkanlar elverdiğince üretmeye, öğretmeye hatta öğrenmeye devam etmenizi gönülden diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından emekli öğretmenler de söz alarak dileklerini iletti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN GENÇLERE ÖZEL PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında yeniden düzenlenen sınav uygulamalarını, soru-cevap şeklinde düzenlenmiş bir tabloyla Twitter hesabından paylaştı.Selçuk, bu paylaşımında, "Gençler selam. Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın..." ifadesini kullandı.