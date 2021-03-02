MEB duyurdu! Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları, tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları, yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

ORTA RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars ile düşük riskli (mavi) iller kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da eğitim öğretim uygulamaları ise şu şekilde yapılacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Hazırlık, 9. 10. 11. sınıflar haftada 2 gün, 12. sınıflar ise haftada 16-24 saat seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek.

Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı. Bazı illerimiz de önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor. Bir kişinin taktığı maske, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını, ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinçle başlayalım' dedi.

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