MEB duyurdu! Soruşturma başlatıldı! 'Mevzuata aykırı nakil' iddiaları...

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da bir öğrencinin mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

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