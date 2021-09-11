Türkiye MEB duyurdu! Soruşturma başlatıldı! 'Mevzuata aykırı nakil' iddiaları...

MEB duyurdu! Soruşturma başlatıldı! 'Mevzuata aykırı nakil' iddiaları...

Türkiye

MEB duyurdu! Soruşturma başlatıldı! 'Mevzuata aykırı nakil' iddiaları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'daki 'mevzuata aykırı okul nakli' iddiası ile ilgili soruşturma başlattı. İşte MEB'in son dakika açıklaması....

11 Eylül 2021, Cumartesi 11:29 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da bir öğrencinin mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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