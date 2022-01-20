Türkiye MEB duyurdu! Tercih süreci uzatıldı! Seçmeli dersler...

MEB duyurdu! Tercih süreci uzatıldı! Seçmeli dersler...

Türkiye

MEB duyurdu! Tercih süreci uzatıldı! Seçmeli dersler...

MEB'den seçmeli ders tercih süresi ile ilgili açıklama geldi. Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Seçmeli ders tercih süresi ne zamana kadar uzatıldı? İşte MEB'in seçmeli ders tercih süreciyle ilgili son dakika açıklaması...

20 Ocak 2022, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı. MEB, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

MEB’den yapılan açıklamada “Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı” denildi.

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