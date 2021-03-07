MEB duyurdu! Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz.

979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak.



