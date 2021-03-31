Yüz yüze ve uzaktan eğitim sisteminde il bazlı karar dönemine geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni uygulamayı açıkladı. Buna göre; Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçişin risk durumu haritasına bağlı olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak. Peki sınav takvimi nasıl olacak?

MEB YERİNDE KARAR UYGULAMASINI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile uzaktan ve yüz yüze eğitimde il bazlı ve yerinde karar uygulamasına geçtiklerini duyurdu. MEB, "Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek." dedi.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ RİSK HARİTASINA GÖRE YAPILACAK

Sabah'tan Burak Çelik'in haberine göre, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

SINAVLAR TAKVİME GÖRE YAPILACAK

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime katılım, veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte anasınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık" dedi.

Sabah