Öğretmenlerin eş durumu tayin kontenjanları yayımlandı. Eş durumu ve diğer mazeretlere ilişkin yer değiştirme başvurusu yapacak kadrolu öğretmenler için tercih süreci başladı. Peki, MEB yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB eş durumu tayin kontenjanları…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin alınmaya başlandığı duyuruldu.

Buna göre, öğretmenler, tercih işlemlerini "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden 27 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

Öte yandan, Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha fazla öğretmenin aile birliği mazeretine ilişkin yer değişikliğinden yararlanabilmesi amacıyla yer değişikliği işlemleri ağustosta planlandı.

Ayrıca öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yasa gereği haziran ve temmuzda yapılması nedeniyle mazerete bağlı yer değiştirmelerde daha çok talebin karşılanabilmesi adına emeklilik işlemlerinin tamamlanması beklendi.

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