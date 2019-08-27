Eş durumu tayin ve diğer mazeretlere ilişkin yer değiştirme başvurusu yapacak kadrolu öğretmenler için tercih süreci bugün sona eriyor. Öğretmenler MEB yer değiştirme tercihleri nasıl yapılır? MEB eş durumu tayin tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte MEB MEBBİS tercih ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercih süreci bugün doluyor.

Buna göre, öğretmenler, tercih işlemlerini "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

MEB EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

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