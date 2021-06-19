MEB harekete geçti ve 81 ilde değişti! Artık...

Milli Eğitim Bakanlağı, öğretmen ve okul yöneticilerinin tayin, görevde yükselmesinde önemli etkisi olan hizmet bölgelerinde değişikliğe getti. Ankara'da değişiklik olmazken, İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerin hizmet bölgeleri değişti. Resmi Gazete'de yapılan düzenlemede şöyle denildi: "Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas eden yönetmelik ile değiştirilen bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

İŞTE BAZI DÜZENLEMELER

BURSA: Karacabey, Kestel, MustafaKemalpaşa, Orhangazi, Mudanya, Gürsu birinci bölgeden çıkarıldı. Bursa'nın ikinci hizmet bölgesine Gürsu, Kestel, Mudanya, Gürsu eklendi. Yenişehir 2. bölgeden çıkarıldı. Bursa'da, Orhaneli ilçesi 3. bölgeden çıkarıldı. İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa 3. bölgeye eklendi. Bursa 4. bölgeye Orhaneli ilçesi eklendi.

DENİZLİ

Denizli'de Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri 1. bölgeye eklendi.

DİYARBAKIR

Kayapınar ve Yenişehir 1. bölgeye eklendi.

EDİRNE

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odunpazarı ve Tepebaşı 1. bölgeye eklendi.

GAZİANTEP

Oğuzeli ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.

HATAY

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun, Antakya, Defne ve Dörtyol 1. bölgeye eklendi.

ISPARTA

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. bölgeye eklendi.

İSTANBUL

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla 1. bölgeden çıkarıldı.

İZMİR

Bergama, Ödemiş, Selçuk, Tire, Bayındır 1. bölgeden çıkarıldı. Urla ise 2. bölgeden 1. bölgeye alındı.

KAYSERİ

Talas ilçesi 1. bölgeden çıkarıldı.

KOCAELİ

Çayırova, Darıca, Derince, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Başiskele ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.

KONYA

Akşehir, Ereğli ilçeleri 1. bölgeden çıkarıldı.

MANİSA

Soma 1. bölgeden çıkarıldı.

ORDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu ilçesi 1. bölgeye alındı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa ilçesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftlik ilçeleri de 1. bölgeye alındı.









Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyeleri kurmaya başladı. İlk etapta 40 BİLSEM'de kurulan atölyelerin, yıl sonuna kadar 185 BİLSEM'in tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor. MEB, eğitimde dijitalleşmenin öne çıktığı dönemde, animasyon ve çizgi film sektörünün önde gelen temsilcileri ile birlikte Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dijital Görsel İçerik Geliştirme AR-GE Merkezi kurdu. MEB, bu çalışmaları diğer eğitim birimlerine yaygınlaştırmak için bir adım daha atarak, BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyeleri kumaya başladı. İlk adım olarak 40 BİLSEM'de bu atölyeler kurulurken, yıl sonuna kadar 185 BİLSEM'in tamamında bu atölyelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Animasyon, çizgi film, sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik gibi dijital görsel içerik hazırlama konularında projelerin geliştirileceği BİLSEMler mesleki eğitimdeki Ar-Ge merkezleri ile de ortak projeler yürütecek. BİLSEMlerde atölye kurulum çalışmaları devam ederken öğretmen eğitimleri de planlandığı gibi ilerliyor. Bu kapsamda 1280 öğretmene Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe After Effect, 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu animasyon ve dijital oyun tasarımı eğitimleri verildi.

'OKULUMUZ BU ALANDA TÜRKİYE'DEKİ İLK AR-GE MERKEZİ'

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik, çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için daha önce önemli bir adım atmıştık. Dijital görsel içerik geliştirme alanında açtığımız program Ankara Kabala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim vermeye başlayacak. Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ve sektör temsilcileri ile birlikte hazırlandı. Bu okulumuz bu alanda Türkiyede ilk ve tek Ar-Ge merkezi. Bu çalışmaları yaygınlaştırmak için 185 BİLSEMin tamamında bu kapsamda atölyeler kurmaya ve öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenlemeye başladık. Şu ana kadar BİLSEMlerde görev yapan bin 280 öğretmenimiz bu konu ile ilgili eğitim aldılar. 2021 yılı sonuna kadar tüm BİLSEMlerde atölye kurulumlarını tamamlamış olacağız. Sektörlerle iş birliği geliştirme süreçlerimiz de devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren sektörlerle güçlü iş birlikleri tesis ederek, hem öğretmenlerimizin sürekli eğitim almalarını sağlayacağız hem de ortak projeler yürüteceğiz. Süreci başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müze ve BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.







