MEB harekete geçti ve belli oluyor! 5, 6,7, 9, 10, 11.sınıflar...

Vaka sayısı 60 binin üzerini gördükten sonra yeniden 40 bin seviyelerine geriledi. Fakat yüksek risk devam ediyor. Vaka sayılarının daha aşağıya çekilmesi için tam kapanma konuşulurken milyonlarca öğrenci ve veli de yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okullarda yapılması planlanan yüz yüze sınavların durumu hafta içerisinde netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıyla okullarda yapılması planlanan yüz yüze sınavlar 3 Mayıs ve sonrasına ertelenmişti. Yapılacak kabine toplantısında yüz yüze sınavlarla ilgili kararın da verilmesi bekleniyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını duyurulmuştu. Bakan Selçuk son açıklamasında 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi ve yapılacak sınavlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu'nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini bildirdi.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin merakla beklediği sınavların ertelenmesi ile ilgili “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız” dedi.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla daha önce illere gönderilen yazıda, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

ORTAOKUL SINAVLARI DA ERTELENMİŞTİ

Bakanlık açıklamasında "Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır" denilmişti.