Türkiye MEB hazırladı! Yurt dışında yaşayan çocuklar için...

MEB hazırladı! Yurt dışında yaşayan çocuklar için...

Türkiye

MEB hazırladı! Yurt dışında yaşayan çocuklar için...

MEB, yurt dışında yaşayan çocuklar için sesli hikaye kitabı hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sesli hikaye kitaplarını EBA Dijital Kütüphanesi'nde yayımladı.

23 Nisan 2021, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenebilmeleri için hazırlanan sesli hikaye kitaplarını Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Dijital Kütüphanesi'nde yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yurt dışında yaşayan ve iki dil konuşarak büyüyen çocukların ana dillerini geliştirmesi için 14 sesli hikaye kitabından oluşan set yayımladı. Yurt dışındaki çocukların aldığı Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim materyallerine uyumlu olarak 8 seviyede hazırlanan kitaplar, 'https://www.eba.gov.tr/dil-ogrenimi/turkce/hikaye-kitaplari' adresinde paylaşıldı. Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl'ın yazdığı hikayeleri, Gökben Çalışkan seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kitapların yurt dışında yaşayan çocuklara 23 Nisan armağanı olduğunu belirterek, "Yurt dışında okuyan sevgili çocuklarım, bizim sevgi bağımızda fiziksel mesafelerin hiç önemi yok. Sizleri, her satırında ülkemize yapacağınız güzel bir yolculuğun beklediği hikaye kitaplarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.


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