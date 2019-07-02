MEB il dışı personel tayin (atama) başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı personel tayin atamaları ile ilgili duyuru yayımlayıp "Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler" diye belirtti.

İL DIŞI PERSONEL TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı tayin başvuruları 11-19 Temmuz tarihinde yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Temmuz'da ilan edilecek.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TILAYINIZ

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Hizmet süresi hesabında, anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler dikkate alınacaktır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.

İlan edilen münhal kadrolara tercihte bulunulurken, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması hâlinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen diğer süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.