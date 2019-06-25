MEB il dışı tayin sonuçları açıklandı! İşte 2019 İl dışı atama sonuç ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, öğretmen görevlendirmeleri ne zaman onaylanacak? İşte öğretmenlerin 2019 İl dışı atama sonuçları…
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı tayin ve atama sonuçları açıklandı. İşte, 2019 MEB il dışı tayin sonuçları…
Yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren il dışı tayin ve atamaları ile ilgili sonuçlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan uyarıda “ilan edilen atama, görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname, sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır” denildi.