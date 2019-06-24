Yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmen, 14-20 Haziran tarihlerinde başvurularını yaptı. 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler sonuçların 24 Haziran'da açıklanacağını biliyor ama sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bu nedenle "MEB il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor.

MEB İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri MEB takvimine göre 24 Haziran’da sonuçlandırılacak. Fakat henüz sonuçların saat kaçta açıklanacağı MEB tarafından iletilmiş değil. Geçen sene sonuçlar öğlen saatlerinde açıklanmıştı.

Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.