MEB İletişim Merkezi'ne uluslararası ödül
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ‘444 0 632’ danışma hattı, Dünya Çağrı Merkezi (Contact Center World) tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girdi.
04 Kasım 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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MEBİM, çağrı merkezleri sektöründe finale kalarak ‘En İyi İletişim Merkezi’ kategorisinde gümüş madalyayla dünya ikincisi oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Yapay zeka sistemlerine sahip robotlarla güçlendirdiğimiz iletişim merkezimizin dünya çapındaki bir yarışmada ödül almış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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