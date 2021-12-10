'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamada

Ücretsiz olarak sunulan MEB Kültür Yayınları mobil uygulama ile Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark-İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı erişime açıldı. MEB Kültür Yayınları mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.