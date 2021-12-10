Eğitim & Kariyer 'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamada

'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamada

Eğitim & Kariyer

'MEB Kültür Yayınları' mobil uygulamada

Milli Eğitim Bakanlığı, kültür yayınlarının tamamını dijital ortama taşıdı.

10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Ücretsiz olarak sunulan MEB Kültür Yayınları mobil uygulama ile Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark-İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı erişime açıldı. MEB Kültür Yayınları mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.

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