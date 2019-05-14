MEB meslek liselerinin tüm alanlarında iş dünyası ile el sıkıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mesleki ve teknik eğitimde atılan adımları anlattı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde kısa sürede çok önemli adımlar atıldığını, yıllardan beri şikayet edilen konularda sorunları çözen mevzuat değişikliklerinin birer birer yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, diğer taraftan mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerle sıkı bir iş birliği seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki üretimde hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürüldüğünü hatırlatan Selçuk, "Bu konuda okullarımızda hazine kesintisinin yüksek olduğundan şikayet vardı. Maliye ve Hazine Bakanlığımızla konuyu ayrıntılı değerlendirdik, mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarda uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında yapılan üretimin teşvik edilmesi amacıyla gelirin hazine kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmesi sağlandı." bilgisini verdi.

'UYUMLU HALE GETİRİLDİ'

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatın sürekli güncellenmesinin önemine değinen Selçuk, bu konuda öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumu konusundaki çalışmanın geçen yılın ekim ayında tamamlandığını dile getirdi.

Selçuk, bu çalışma ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 54 alan ve 199 dal programının ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 27 alan ve 142 dal programının tamamının yürürlüğe giren ulusal meslek standartları (209 UMS) ve ulusal yeterliliklerle (161 UY) uyumlu hale getirildiğini bildirdi.

TÜM SEKTÖRLERLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin doğası gereği sektörle yakın iş birliği gerektirdiğinin altını çizerek bu konuya sistematik yaklaştıklarını vurguladı.

Geleceğin güçlü Türkiyesi için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarına dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile iş birliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz. Sektörle birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 54 farklı alanda mesleki ve teknik eğitim verildiğini aktaran Selçuk, 2018 yılı eylül ayına kadar mesleki ve teknik eğitimde geçmiş yıllarda imzalanmış ve yürürlüğü devam eden, sektörle 34 alanda imzalanmış 79 iş birliği protokolünün bulunduğunu, bu tarihten sonra süreci daha sistematik bir şekilde yönettiklerini söyledi.

Son 7 ayda 53 alanda 49 yeni iş birliği protokolü imzaladıklarını bildiren Selçuk, "İSO, İTO, İTÜ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ile ilgili protokol, TOBB ile 81 ildeki 81 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan protokol, 49 yeni protokolden sadece iki örnek. Benzer şekilde ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kurulması ve Savunma Sanayi Başkanlığımız ve HAVELSAN ile iş birliklerimiz yeni alanlardaki yaklaşıma güzel örnekler oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK'

Mesleki ve teknik eğitimde, sadece sektörle iş birliklerini güçlendirmediklerini, aynı zamanda diğer bakanlıklarla da bu konuda çok önemli adımlar attıklarının altını çizen Selçuk şunları kaydetti: "Bu konuda ilk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla attık ve turizm alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere çok önemli bir iş birliği başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla ilgili alanlardaki iş birliklerimizi güçlendirdik. En son Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Spor liselerini de içerecek şekilde kapsamlı bir iş birliği başlattık."

ALAN ÖĞRETMENİ OLMA KOŞULU

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yaptıkları iyileştirme alanlarına yönelik toplantılarda en fazla şikayet konusunun bu okullardaki müdürlerin mesleki ve teknik alan dışı olması konusu olduğuna değinen Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür atanmasında, alan öğretmeni olma şartını getirdiklerini dile getirdi.

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki imkanların ve alt yapının oldukça iyi olduğunu belirten Selçuk, sadece tek bir alanda eğitim verilmesi kısıtı nedeniyle bu okullarda kapasite olmasına rağmen öğrenci sayısını artıramadıklarını ifade etti. Selçuk, bu konuda da düzenleme yaptıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, yaptıkları yönetmelik değişikliği ile daha önce sadece bir meslek alanında eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim hizmeti sunabileceklerini hatırlattı.

KALFALIK VE USTALIK SINAVLARI ARTIK İKİ AYDA BİR

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışında olanların hayat boyu öğrenme kapsamında kalfalık ve ustalık sınavlarına erişimlerinin önemini vurguladı.

Düzenlemelerle, toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık iki ayda bir yapılabileceğini belirten Selçuk, bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasına da imkan sağlandığını söyledi.

Bakan Selçuk ayrıca teorik sınavın e-Sınav olarak ilk uygulamasını da geçen ay Ankara'da yaptıklarını dile getirdi.

ALAN ÖĞRETMENLERİNİN İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ

Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımların sürdürülebilirliğini sağlamada en önemli alanın mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi olduğunu belirterek, "2019 yılında 8 bin 400 öğretmenimizi kapsayan çok sayıda iş başı ve mesleki gelişim eğitimini bir paket halinde uygulamaya koyduk. 2019 yılının ilk dört ayında bu kapsamda bin 723 öğretmenin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlandı." bilgisini verdi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE VE GÜVENCE SİSTEMİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında kalitenin artırılması için önemli bir adım attıklarını da hatırlatan Selçuk, şunları ifade etti: "Mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini ilk kez hazırladık ve yürürlüğe soktuk. Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak. Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."

AA